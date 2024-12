Bergamonews.it - I Legnanesi arrivano ad Assago con “Ricordati il bonsai”

Leggi su Bergamonews.it

tornano sui palcoscenici italiani con uno spettacolo inedito,il, pronto a far divertire il pubblico con oltre 150 date in tutta Italia. Questo nuovo capitolo della saga della famiglia Colombo, in arrivo al Teatro Repower di, dal 30 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, segna anche un traguardo speciale: la stagione 2024/2025 celebra i 75 anni di carriera della compagnia, un anniversario che sottolinea l’inossidabile amore del pubblico verso la comicità e le tradizioni lombarde portate in scena da Teresa, Mabilia e Giovanni.Reduci da una stagione straordinaria, che ha visto oltre 160.000 spettatori riempire i teatri italiani, Iconfermano il loro ruolo unico nel panorama teatrale grazie a una prosa originale, accompagnata da musiche vivaci e coreografie coloratissime.