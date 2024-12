Lanazione.it - Ancora ladri in azione alla Castellina. Spaccata alla pasticceria Chantilly: “Lavorare così è impossibile”

Prato, 16 dicembre 2024 – Dopo lo sventata furto di agosto scorso, stavolta i soliti ignoti sono riusciti a mettere a segno un furtoin via Lambruschini, nel fondo che per anni è stato quello dello storico bar Miraglia. Le vetrate dellasono state sfondate a spte e a calci, come rivelano i fotogrammi della registrdelle telecamere di videosorveglianza interna. Ad uscire di lì a poco una persona col volto travisato e nascosto da un cappuccio nero. “Alle 3.15 è suonato l’rme e nonostante i fumogeni che si sono azionati insieme al sistema di controllo, il ladro è riuscito ad arraffare quello che poteva portando via bottiglie di vino e liquori pregiati oltre ad un fondo cassa di monete che tengo da una parte quando la cassa automatica non funziona”, racconta il titolare Carlo Cutuli, che ha inaugurato l’attività nel mese di giugno scorso.