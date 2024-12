Game-experience.it - The Witcher 4, CD Projekt RED svela la nuova attrice che interpreta Ciri

Leggi su Game-experience.it

Durante i The Game Awards 2024, CDRED hato il primo trailer di The4, confermando ufficialmente chesarà la protagonista del nuovo ed attesissimo gioco della serie. Proprio in queste ore il team di sviluppo polacco ha quindi rivelato che Ciara Berkeley,britannica, sarà chiamata adre la portentosa guerriera.Come rivelato dalla stessa Berkeley attraverso il suo profilo Instagram, CDRED ha deciso di cambiareper dare vita allaversione didel gioco, decisione questa che ha già suscitato curiosità e qualche polemica tra i fan della serie.Questo cambiamento sembra legato all’evoluzione narrativa e tecnica di The4, ovviamente con il team di sviluppo polacco che utilizzerà il motion capture per portare sullo schermo un’zione più autentica e coinvolgente.