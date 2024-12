Biccy.it - Staffelli ancora da Mariotto: “A chi era rivolto quel ‘figlia de na M?'”

Leggi su Biccy.it

Poco prima di entrare in scena a Ballando Con le Stelle, ieri sera Guillermodietro le quinte si è lasciato scappare una frase strana: “Che figlia de na mi..”. Striscia la Notizia è intervenuta subito ed ha pubblicato il video con un audio più chiaro e dei sottotitoli. Ma dopo la puntata dello show di Rai Uno è entrato in azione anche Valerio, che nei giorni scorsi ha avuto un incontro non semplicissimo con lo stilista, finito con il Tapiro spaccato a terra.vauna volta da: “A chi era riferitala frase che ha detto a Ballando?”.Ieri notte il famoso inviato di Striscia la Notizia ha intercettatofuori dagli studi di Ballando Con le Stelle e gli ha chiesto a chi fosse rivolta la frase che ha pronunciato pochi secondi prima di entrare in pista.