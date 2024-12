Liberoquotidiano.it - "Sparati, tro*** col tumore". Orrore contro Alba Parietti, la polizia in casa dell'hater: ecco chi la minacciava

Rompe il silenzio,. E denuncia gli attacchi violenti, vergognosi e gratuiti che riceve sui social. L'opinionista ha deciso di denunciare uno deglipiù accaniti che l'ha presa di mira con insulti particolarmente terrificanti. Si tratta di un uomo di 55 anni, residente a Chieti, identificato grazie al lavoro, che lo è andato a pizzicare direttamente in. “Lo vedrò per la prima volta in tribunale, ancora non so chi sia e che faccia abbia,” ha spiegato, aggiungendo che si tratta di un volto sconosciuto, come spesso accade con i cosiddetti "leoni da tastiera". Tra i tanti attacchi ricevuti,racconta a Repubblica che questo particolaresi è distinto per la gravità dei suoi commenti su Facebook. “Tra i numerosice n'era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti”, ha spiegato.