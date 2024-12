Ilrestodelcarlino.it - Riceci, lo spettro del ’ritocco’. Tra discarica e case solo 500 metri. Pd spaccato, Vitri contro Biancani

Caso, esplode il caos dentro il Pd. Micaelail sindaco Andrea, ed il primo cittadino che replica sparando a zeroquella che era la sua compagna di banco nel consiglio regionale. I Verdi sono alla finestra e minacciano di uscire dalla giunta ed anche i 5 Stelle sono sul piede di guerra. Il perché del caos va ricercato sugli emendamenti al piano regionale dei rifiuti, su cui i sindaci della provincia voteranno il 20 prossimo all’assemblea dell’Ata. Alla 14ª osservazione si propone di portare il limite attuale della distanza delladalleda 1500a 500. Una mossa che è stata interpretata come una scappatoia per far "tornare in vita" ladiche ha già avuto il no della Provincia, l’opposizione della Regione elo sbarramento arrivato dalla Provincia la società sanmarinese Aurora ha presentato ricorso al Tar.