Unlimitednews.it - Povertà e marginalità sociale: Pescara rafforza i servizi per le categorie deboli

– In un periodo segnato da crescenti difficoltà economiche e disuguaglianze sociali, il Comune disi mobilita per rispondere alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione. Con un piano di interventi mirato a contrastare lae l’emarginazione, l’amministrazione cittadina punta are idi assistenza, offrendo un supporto concreto a chi vive situazioni di disagio.Un piano integrato per leAl centro del progetto c’è un approccio integrato che mira non solo a fornire aiuti immediati, ma anche a promuovere percorsi di inclusionee autonomia. L’iniziativa, che coinvolge enti pubblici, associazioni di volontariato e il terzo settore, si articola in diverse misure strategiche:Potenziamento dei centri di ascolto e accoglienza: Il Comune ha annunciato l’apertura di nuovi spazi dedicati all’ascolto e all’accompagnamento delle persone in difficoltà.