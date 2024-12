Oasport.it - Nuoto, l’Italia chiude il suo Mondiale in vasca corta con il bronzo nella 4×100 mista maschile

Leggi su Oasport.it

Sicon una medaglia dil’avventura delai Mondiali diinalla Duna Arena di Budapest. Lorenzo Mora, Ludovico Viberti, Michele Busa e Alessandro Miressi conquistano il terzo posto, ultima gara della competizione iridata,gara stravinta dagli Atleti Neutrali della Russia con il record del mondo in 3’18”68. Il tutto senza i pezzi forti, i due campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.Una medaglia che non era scontata, anche per la partenza affidata a Lorenzo Mora, con l’argento dei 100 dorso sulle spalle. Ancora una volta è una subacquea a portare bene all’azzurro, che risale posizioni e al primo quarto si è quarti in 49”53 mentre avanti si fa vedere la Polonia, che con Kasper Stokowski approfitta di un Miron Lifintsev in debito d’ossigeno.