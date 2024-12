Sport.quotidiano.net - L'Hellas Verona rialza la testa e sbanca 3-2 il Tardini di Parma

, 15 dicembre 2024 – Ruggito d’orgoglio dell’che, dopo quattro sconfitte di fila, ritrova la via del successondo ildi3-2. Tre punti che permettono agli scaligeri di respirare e riacciuffare in classifica proprio gli emiliani, rinsaldando anche la posizione di mister Paolo Zanetti sulla panchina veronese. Sono bastati 5’ per capire che iloggi avrebbe fatto sul serio: tanto è servito a Coppola per insaccare diil vantaggio esterno. Ilha però mostrato grande carattere e ha immediatamente reagito pareggiando i conti con Sohm al 22’ e nella ripresa, grazie anche ai cambi operati da Pecchia, ha cercato di alzare ulteriormente i giri del motore, ma proprio nel momento migliore dei padroni di casa è arrivato il 2-1 veronese, sugli sviluppi di una ripartenza finalizzata da Sarr sul secondo assist di serata di Harroui, poi uscito per infortunio.