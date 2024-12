Ilgiorno.it - L’altra faccia del Mercatino. Cena e musica per Caritas

Non solo shopping. Ildi Natale in Duomo è anche solidarietà. Grazie alle risorse ricavate dalle casette di legno intorno alla cattedrale e all’impegno di Confcommercio Milano, Promo.Ter Ati e Apeca (l’Associazione ambulanti), è stato organizzato un appuntamento speciale stasera nel Ridotto Toscanini del Piermearini, con unaofferta a trecento utenti e operatori dellaAmbrosiana. Poi, insieme a donatori e altre persone e realtà che cooperano con, i commensali potranno assistere a un concerto straordinario, con la storica “prima” della Cappellale del Duomo di Milano sul palcoscenico della Scala e l’esecuzione della Missa Papae Marcelli, capolavoro della polifonia rinascimentale, composta da Giovanni Pierluigi da Palestrina e pubblicata nel 1567. L’iniziativa di sostegno allasi inquadra, quest’anno, anche nei festeggiamenti dell’istituzione ambrosiana per i suoi 50 anni (fu istituita con decreto arcivescovile del 18 dicembre 1974).