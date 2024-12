Ilfattoquotidiano.it - La Svezia prepara i cimiteri per 30mila soldati in caso di guerra con la Russia: pronti a seppellire il 5% della popolazione

L’Agenzia nazionale per le emergenze civili ha incaricato la chiesa dia Goteborg dirsi all’ipotesi di30.000indio di un “grave disastro“. La notizia, riportata da il Nordic Times, segue l’approccio recente del Paese rispetto alla: quello di essere già ino considerare comunque concreta la possibilità di essere coinvolti nel conflitto. L’Agenzia ha anche sollecitato le chiese e gli impresari funebri arsi e non vendere i terreni per poterin breve tempo un numero elevato di persone. Chiedendo inoltre alla città di Goteborg di predisporre dieci ettari di terreno in modo da poterin poco tempo l’equivalente del 5%.Katarina Evenseth, responsabile per ipresso la Chiesa luterana di, che ne gestisce la maggior parte del comune di Goteborg alla richiesta del dipartimento ha sottolineato come questa non sia una novità: “Dobbiamo esserecaduti.