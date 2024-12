Calciomercato.it - Crisi Juventus, Thiago Motta si tira fuori: “Mai parlato di scudetto”

Tutta la delusione dell’allenatore bianconero dopo l’ennesimo pareggio in campionato contro il Veneziain, ancora un pareggio in campionato dopo la splendida vittoria in Champions League contro il Manchester City.(LaPresse) – Calciomercato.itNuovo passo indietro dei bianconeri, che non vanno oltre il 2-2 all’Allianz Stadium contro il fanalino di coda Venezia e salvati al 95? dal rigore di Vlahovic. La Juve soffre di pareggite (10 su 16 gare) e non sa più vincere in Serie A, dove il successo pieno manca da quattro partite., in tribuna questa sera per squalifica, si presenta comunque davanti aio microfoni scuro in volto per l’ennesimo passo falso in campionato: “Non possiamo essere contenti del nostro momento in campionato, il Venezia ha fatto la sua partita ma con tutto il rispetto serviva un’altra prestazione e un risultato diverso”, esordisce l’allenatore italo-brasiliano in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.