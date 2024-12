Ilrestodelcarlino.it - Coach Caja: "Abbiamo saputo tirare fuori i denti"

Soddisfazione per il successo da condividere con società e tifosi, ma anche consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare, il post partita di Attilioè decisamente positivo. "giocato una partita di grande cuore – esordisce il–. Avevo rimproverati i ragazzi dopo Piacenza, oggi invece hanno messo in campo tanto orgoglio, voglia di vincere e di sacrificarsi andando oltre la stanchezza". Una Fortitudo che ha fatto suo il concetto di resilienza, affrontando e superando un momento non facile. "Quando spiegano che eravamo al 50-60 per cento non dicevo bugie – conferma il tecnico pavese –. Ci stiamo mettendo un grande impegno, ma la squadra non riesce ancora a smaltire il lavoro che facciamo durante la settimana. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ancora stringere iperché è come se fossimo a settembre".