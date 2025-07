Emily Ratajkowski il vestito pitonato che ipnotizza New York

Emily Ratajkowski trasforma le strade di Manhattan in una passerella ad alto tasso di sensualitĂ , e lo fa con una mise che lascia poco spazio all’immaginazione e molto alla nostalgia fashion. Per promuovere la nuova serie firmata Lena Dunham, Too Much, l’attrice e modella ha messo a segno un poker di outfit che raccontano il suo stile con sfumature diverse, ma è l’ultimo look della giornata a far parlare (e sognare) piĂą di tutti: un vestito pitonato che ha letteralmente ipnotizzato New York. Il ritorno dell’era Tom Ford: Emily rispolvera gli anni 2000 con audacia. Non è un segreto che Emily Ratajkowski nutra una vera devozione per la cosiddetta “golden era” di Gucci, quella guidata da Tom Ford tra il 1994 e il 2004. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emily Ratajkowski, il vestito pitonato che ipnotizza New York

In questa notizia si parla di: emily - ratajkowski - vestito - pitonato

Toner pad: tutto sul prodotto K-beauty che piace anche ad Emily Ratajkowski su cui investire adesso - Morbidi e pratici: i toner pad sono pronti a prendere posto di diritto nel nostro beauty-case. Parliamo dei dischetti di cotone pre-imbevuti di attivi che sostituiscono il classico tonico viso per idratare intensamente la pelle.

Emily Ratajkowski in posa sulla sabbia: bollente in Gucci - Niente tappeti rossi né eventi mondani per Emily Ratajkowski al Festival di Cannes 2025. La top model è stata tuttavia intercettata in Croisette, in concomitanza con la manifestazione.

Emily Ratajkowski, per il compleanno una torta che riproduce il suo lato b - Addio alle solite torte a tre piani con ciuffi di panna e pasta di zucchero, Emily Ratajkowski per il compleanno spegne le candeline su una cake a forma di sedere che riproduce il suo lato B.

Emily Ratajkowski, il vestito pitonato che ipnotizza New York; I parachute di Emily Ratajkowski sono i pantaloni dell'autunno; Come abbinare il maculato secondo lo street style.

Emily Ratajkowski, il vestito pitonato che ipnotizza New York - Quattro outfit in un solo giorno: Emily Ratajkowski promuove “Too Much” con cambi look magistrali, ma è il vestito pitonato a rubare la scena ... Riporta dilei.it

Vestito Primavera 2022: quello Loewe di Emily Ratajkowski è chic - La top model non ha partecipato a una qualsiasi festa della Big Apple ma al 27esimo compleanno della collega e amica Gigi Hadid da Zero Bond. Secondo elle.com