Non dimentichiamo la normalità del Napoli dello scudetto uno scudetto da Grande Lebowski

Ora che è sempre calciomercato e si sta attrezzando il Napoli 2526, non scordiamoci giĂ del Napoli dello scudetto, il Napoli del Grande Lebowski. Il Napoli che soffriva, il Corto muso, il Napoli che ha avuto la migliore difesa ma solo il quinto attacco del campionato, il Napoli che segnava l’1-0 e poi arrancava, il Napoli che se ne fotteva degli XG di cui tanto si parla tra i calciofili. Quel Napoli è piaciuto perchĂ© era la misura del Nostro tempo interiore. Quel Napoli se ne sbatteva dell’invenzione, del genio e del sublime. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non dimentichiamo la normalitĂ del Napoli dello scudetto, uno scudetto da Grande Lebowski

