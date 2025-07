Schlein incontra De Luca | ecco di che cosa hanno parlato

Si è consumato un passaggio politico di rilevanza cruciale, un incontro atteso da tempo che ha messo a confronto due figure di spicco del panorama politico italiano: Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Vincenzo De Luca, attuale governatore della Campania. L’obiettivo primario di questo confronto era sbloccare l’impasse sulle prossime elezioni regionali, in particolare delineare l’accordo di coalizione del centrosinistra e, soprattutto, individuare il candidato presidente. Il nodo della successione. Il contesto in cui si è svolto l’incontro è denso di implicazioni. Vincenzo De Luca, figura carismatica e controversa, non può piĂą ricandidarsi per un terzo mandato, una circostanza che ha aperto la corsa alla sua successione e, inevitabilmente, ha generato non poche tensioni all’interno della coalizione progressista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schlein incontra De Luca: ecco di che cosa hanno parlato

