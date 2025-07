Dexter | resurrezione è un’esperienza dolorosa per i lettori di fumetti dignitosi

La serie televisiva Dexter: Resurrection riporta il celebre serial killer Dexter Morgan in scena, riprendendo le vicende dieci settimane dopo la conclusione controversa di Dexter: New Blood. In questa nuova produzione, Dexter si risveglia apparentemente ucciso e si trasferisce a New York City con l’obiettivo di proteggere suo figlio Harrison, coinvolto in un episodio di omicidio per fermare uno stupratore. La narrazione approfondisce gli sviluppi della vita di Harrison, che lavora come portiere presso l’Empire Hotel, lasciando Iron Lake. dexter si reinventa a new york city. la vita di harrison dopo iron lake. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

