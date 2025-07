Scontro sull' aumento Imu a Genova il centrodestra lascia il consiglio comunale | Misura grave la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula

Il centrodestra ha abbandonato il Consiglio comunale in segno di protesta per il rifiuto della maggioranza di discutere la manovra che prevede anche l’aumento dell'aliquota Imu. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scontro sull'aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula”

