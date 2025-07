Maxi incendio a Monza evacuato un palazzo

Fiamme e fumo nero visibile da lontano. A Monza, via Bramante da Urbino si è trasformata nello scenario di un incendio. Ad essere stato coinvolto è un appartammento all'interno delle case popolari in cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. La segnalazione è arrivata alla redazione di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Cade un fulmine a Monza e scoppia un incendio - Quella che sembrava una notte tranquilla sei è trasformata in una notte di lampi e fuoco. Durante la prime ore del mattina un incendio ha interessato alcuni materiali edili stoccati sul tetto del capannone in costruzione dell’Elesa, in via Pompei a Monza.

Monza, fulmine colpisce un tetto e provoca un incendio - Monza, 27 Maggio 2025 – Un fulmine durante il temporale della scorsa notte ha causato un incendio in via Pompei a Monza.

Incendio alle porte di Monza, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone - Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno. Un incendio è divampato all'interno di un edificio di Cinisello Balsamo, alle porte di Monza.

Monza, maxi-incendio in centro: evacuata scuola con 350 ragazzi - L'incendio è divampato in un capannone industriale dismesso in via Silvio Pellico: avvolto dal fumo l'intero quartiere Regina Pacis. Come scrive milano.corriere.it

Incendio in cucina. Evacuato il residence ma nessun ferito - Un residence in via Cederna è stato evacuato ieri in serata per un incendio che si all’interno della cucina. Riporta ilgiorno.it