Firenze Jazz Festival | il piacere della musica e della condivisione

Firenze, 17 luglio 2025 – Un momento di connessione. Artistica, geografica, imprenditoriale. Policentrico per vocazione, sperimentale per scelta, la nona edizione del Firenze Jazz Festival segna un deciso salto di qualità nel percorso di crescita della rassegna: la manifestazione è un viaggio esperienziale lungo sentieri musicali stratificati e itineranti, che uniscono oltre cento artisti da ogni angolo del mondo, nove location iconiche della città, e una rete di attori istituzionali e sponsor privati ancora più ampia e solida del recente passato. Tra le novità di quest'anno, accanto alla significativa riconferma di partner storici come Music Pool, Music Concentus ed Empoli Jazz Festival, si aggiungono al progetto per la prima volta il main sponsor Consorzio Chianti Rufina, Volotea, e hu Firenze Certosa camping in town.

