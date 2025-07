Social dal carcere il boss che sfida lo Stato | l’ennesima resa tra le sbarre

Luigi Pastore, condannato in via definitiva per spaccio di droga e violenze in carcere, non ha smesso di far parlare di sé. E non per un percorso rieducativo, come ci si aspetterebbe da uno Stato che pretende di rimettere le persone sulla giusta strada, ma per la sua presenza ostentata sui social. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sui social le foto dell’assassino di Santo Romano dal carcere, presentato esposto - Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, ha presentato un esposto sulle fotografie comparse sui social che mostrano l'assassino del figlio: sarebbero state scattate in carcere.

Omicidio di Santo Romano, sui social le foto sorridente in carcere del 17enne reo confesso: “18 anni passano” - “18 anni e 8 mesi passano”: è il messaggio che accompagna una delle foto che stanno circolando sui social e che ritraggono sorridente e scherzoso nella sua cella il 17enne reo confesso dell’ omicidio di Santo Romano, il giovane ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per una lite nata da una scarpa sporca.

Al via il Napoli Social Fest: due giorni per parlare di carcere, inclusione e innovazione sociale - Due giornate per immaginare un futuro diverso: il Napoli Social Fest – che si svolgerà nei giorni 4 e 5 giugno in piazza Sant’Anna a Capuana - è il primo evento in città interamente dedicato alla giustizia riparativa, all’economia carceraria, all’empowerment femminile e alla rigenerazione urbana.

È arrivata la conferma definitiva: Francesco Bidognetti, storico boss del clan dei Casalesi, è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aver minacciato lo scrittore Roberto Saviano e la giornalista Rosaria Capacchione, insieme al suo legale Michele - facebook.com Vai su Facebook

Mafia: in carcere il presunto boss di Agira (Enna) e due fedelissimi; Boss evaso dal carcere: giudizio immediato per i facilitatori della 'fuga da film' di Raduano; Cellulare nella cella di Niko Pandetta, Di Giacomo (Spp): Nel carcere non si fa spettacolo.

Carcere, la Cassazione: anche i boss al 41bis possono incontrare la fidanzata - Il colloquio visivo tra il detenuto (Davide Emanuello) e una donna, con la quale ha stabilito una relazione ... Come scrive repubblica.it

Nipote boss esibiva via social il potere del clan dal carcere - Dal carcere, con un cellulare, esibiva in maniera arrogante il potere che evoca il clan Contini, componente di rango della cosiddetta Alleanza di Secondigliano: nuove accuse per Patrizio Bosti ... Riporta ansa.it