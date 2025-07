Star Trek Strange New Worlds la terza stagione della serie è spassosa strana emozionante

Abbiamo visto in anteprima cinque episodi e non vediamo l'ora di averne di piĂą: le nuove puntate della serie fantascientifica sono lo svago estivo perfetto per chi ama la SF. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Star Trek Strange New Worlds, la terza stagione della serie è spassosa, strana, emozionante

In questa notizia si parla di: serie - star - trek - strange

Dramma immenso, addio alla baby-star della serie tv: morta così a soli 11 anni - Una notizia che spezza il cuore: una giovanissima attrice, amata per il suo talento e la sua dolcezza, è morta a soli 11 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra i tanti fan che l’avevano vista crescere sul piccolo schermo.

George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serie - L'attore americano, conosciuto principalmente per il ruolo nella serie tv anni '80, è scomparso a Los Angeles all'età di 76 anni.

Star Wars invade Fortnite: tutti i contenuti gratis da riscattare (compresa l’anteprima della nuova serie TV) - Disney ed Epic Games stanno preparando un mese di maggio stellare per i fan di Star Wars e Fortnite, con un crossover che promette di essere il più ambizioso di sempre.

Da oggi su #ParamountPlus la terza stagione della serie #StarTrekStrangeNewWorlds #StarTrek: http://emozionialcinema.it/2025/07/star-trek-strange-new-worlds-stagione-3.html?m=1… Vai su X

Film e #serietv della settimana dal 13 al 19 luglio da #TheInstitute su MGM+ a L'estate nei tuoi occhi 3, da #Untamed a Star Trek Strange New World 3 e poi Anora, Il Gladiatore 2 Al primo commento tutte le uscite - facebook.com Vai su Facebook

Star Trek: Strange New Worlds 3, recensione: una saga che continua a stupire; Star Trek: Strange New Worlds 3 è spassosa, strana, emozionante e sempre fedele allo spirito originale del franchise; Star Trek: Strange New Worlds - Clip e Immagini dai primi due episodi.

Star Trek: Strange New Worlds 3, recensione: una saga che continua a stupire - off di Star Trek: Discovery, in cui seguiamo le avventure del capitano Pike, Spock e dell'equipaggio della USS Discovery. msn.com scrive

Star Trek: Strange New Worlds – Stagione 3 su Paramount+ - Dal 17 luglio 2025, su Paramount+, arriva la terza stagione di “Star Trek: Strange New Worlds”, la serie prequel che continua ad affascinare fan vecchi e nuovi dell’universo di Star Trek. Come scrive spettegolando.it