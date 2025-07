Ruba oggetti da collezione e carte Pokémon per oltre 100 mila dollari e scappa | le immagini del ladro incappucciato fanno il giro del web

Un furto in piena regola e un bottino molto ricco per un ladro incappucciato di New Bedford, nel Massachusetts. Nella notte dell’8 luglio scorso, un uomo è entrato in un negozio di oggetti da collezione e carte dei Pokémon e lo ha svaligiato. Il bottino ammonta a oltre 113 mila dollari. Come mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio, il ladro è entrato poco dopo le 2.30 del mattino ed è andato a colpo sicuro. ‘L’incappucciato’ sapeva benissimo come muoversi e cosa portare via. Dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta, il ladro si è diretto velocemente verso il bancone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ruba oggetti da collezione e carte Pokémon per oltre 100 mila dollari e scappa”: le immagini del ladro incappucciato fanno il giro del web

