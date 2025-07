Acr Messina | la Cooperativa è interessata alla gestione sportiva del club

L’Acr Messina e la Cooperativa Calcio Messina stanno intrattenendo dei colloqui per la gestione sportiva del club giallorosso, come si evince dalla nota diffusa dalla societĂ biancoscudata ad alcuni organi di stampa: “Si è svolto il primo incontro fra l’ACR Messina e la SocietĂ Cooperativa Calcio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La "Cooperativa" di tifosi per salvare l'Acr Messina - L'ultimo atto ufficiale è quello più doloroso e coincide con la retrocessione in Serie D. Un ritorno tra i dilettanti che già da solo fa venire la pelle d'oca a chi nonostante tutto ha ancora la voglia di indossare la sciarpa giallorossa e occupare le tribune del "Franco Scoglio".

La Società Cooperativa nuova proprietaria del marchio Acr Messina - La Società Cooperativa Calcio Messina ha presentato istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e diventerà nel 2026 proprietaria dello storico marchio dell’Acr Messina, detenuto per otto anni dalla “Lo Monaco Real Estate” e per due dalla famiglia Sciotto.

Società Cooperativa Calcio Messina: "incontri interlocutori con dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata" - La Società Cooperativa Calcio Messina, dopo aver acquisito il marchio dell’Acr, ha tenuto degli incontri con i dirigenti di Messana e Città di Sant’Agata, club di Eccellenza.

L’Acr Messina: “La Cooperativa è interessata a rilevare e gestire il club” - La società di proprietà di Aad Invest Group e Pietro Sciotto ha diffuso una nota stampa dopo i colloqui con i vertici della Cooperativa, pronta a subentrare nella gestione sportiva del club. Segnala messinasportiva.it

Acr Messina: ok all'iscrizione in Serie D, si cerca un accordo per la gestione - E' arrivato l'atteso via libera dalla Commissione di controllo sull'iscrizione del Messina al prossimo campionato di Serie D . Da msn.com