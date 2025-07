Roma Pellegrini torna a Trigoria dopo l’intervento al naso Domani doppia seduta

Lorenzo Pellegrini è tornato a Trigoria. Dopo l’intervento chirurgico effettuato la scorsa settimana per una settoplastica, finalizzata a ridurre una vecchia frattura nasale, il capitano giallorosso ha fatto rientro oggi al centro sportivo Fulvio Bernardini. Il numero 7 della Roma non ha ancora ripreso a pieno ritmo gli allenamenti con il gruppo ma ha iniziato il percorso di recupero con una seduta di terapie personalizzate. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini continua a far salire il livello della preparazione estiva. Il tecnico ha programmato per domani una nuova doppia seduta di lavoro: appuntamento al mattino per l’intero gruppo, poi secondo allenamento nel pomeriggio, sempre all’interno del centro sportivo di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini torna a Trigoria dopo l’intervento al naso. Domani doppia seduta

La nuova stagione è iniziata e capitan Pellegrini ha risposto subito presente a Trigoria Nei giorni scorsi si è sottoposto a una settoplastica per ridurre una vecchia frattura al naso, ma è già al lavoro agli ordini di Gaspe

