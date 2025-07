Tempo di lettura: < 1 minuto Finiscono agli arresti domiciliari due imprenditori, uno originario di Castelvecchio, Gabriele Arrotino, 52 anni, e un altro di Torre Del Greco, Luigi Ammendola (43), indagati per la bancarotta fraudolenta da un milione di euro. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, che ha applicato la misura cautelare a margine dell’interrogatorio di garanzia. Il pm, Fabiana Rapino, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Insieme a loro figurano anche altri tre indagati che sono però tre dipendenti assunti in altrettanti punti vendita, secondo la procura in maniera fittizia per intascare la disoccupazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bancarotta fraudolenta da un milione, due arresti