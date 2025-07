Treviglio nuovo Cda per l’ente pubblico dell’Ambito | alla presidenza Papa Abdoulaye Mbodj

Treviglio. Papa Abdoulaye Mbodj è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente pubblico strumentale dell' Ambito. Avvocato, figura di riferimento per gli enti locali bergamaschi nel settore dei servizi alla persona, Mbodj è stato nominato alla guida del nuovo Cda, che resterà in carica per il prossimo triennio. Insieme a lui, un gruppo eterogeneo di amministratori provenienti da tutti i sub-ambiti territoriali. La nuova composizione del consiglio rappresenta una tappa importante per il futuro dell'Ambito, che raccoglie 18 Comuni e coordina le principali attività sociali e sociosanitarie del territorio.

Treviglio, nuovo Cda per l’ente pubblico dell’Ambito: alla presidenza Papa Abdoulaye Mbodj; Risorsa Sociale ha eletto il nuovo Cda, presidente l'avvocato Mbodj.

