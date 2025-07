Ultimo il rettore dell' Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Connettiamo la musica con la cultura

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata accoglie con entusiasmo il concerto evento “Ultimo 2026 – La Favola per sempre” atteso per il 4 luglio 2026e collabora con Vivo Concerti srl per ospitare i 250mila presenti che hanno già esaurito la capienza prevista, negli spazi dell'Ateneo attualmente interessati dal Giubileo dei Giovani. “L'iniziativa si inserisce in una visione più ampia, che mira a valorizzare l'area del nostro Ateneo non solo come luogo fisico, ma anche come spazio simbolico di apertura, partecipazione e dialogo”, dichiara Nathan Leviadi Ghiron rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ultimo, il rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata: "Connettiamo la musica con la cultura"

