Mediaset verso la svolta estiva | la nuova strategia di Pier Silvio

News Tv. Una rivoluzione a tutto campo è in atto su Canale 5, e a guidarla è quella " graduale e profonda evoluzione " tanto annunciata da Pier Silvio Berlusconi per la stagione TV 20252026. Ma il cambiamento non aspetta l'autunno: già da questa estate, la rete ammiraglia Mediaset propone importanti novità. Un cambio di passo epocale per un canale che finora ha fatto delle repliche la sua comfort zone estiva. Canale 5 riscopre l'estate: addio repliche. Fino a ieri sembrava impossibile immaginare Canale 5 con contenuti inediti ogni sera nella fascia post-TG5 e nel preserale.

BARBARA D'URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d'Urso è arrivata ad un bivio: accettare l'invito di Milly Carlucci o continuare a ripensare all'uscita forzata e dolorosa da Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall'autunno. Pier Silvio Berlusconi: "Sei un pilastro" - Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti.

Mezza discesa in campo e svolta a Mediaset. Parla Pier Silvio Berlusconi. "Se entrassi in politica il mio programma sarebbe meno tasse, più salari, maggiore sicurezza e spinta allo sviluppo".

Pier Silvio Berlusconi annuncia la rivoluzione in Mediaset: svolta per Striscia - Svolta nei Palinsesti Mediaset, l'Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato importanti cambiamenti dalle prossime ore.

