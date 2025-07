Germania | Giochi mondiali universitari FISU Reno-Ruhr 2025 a Duisburgo

Una foto, scattata il 16 luglio 2025, mostra la cerimonia di apertura dei Giochi mondiali universitari FISU Reno-Ruhr 2025 a Duisburgo, Germania. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Germania: Giochi mondiali universitari FISU Reno-Ruhr 2025 a Duisburgo

In questa notizia si parla di: germania - giochi - mondiali - universitari

Francesco Comparoni è tra i 12 convocati dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari in programma in Germania dal 16 al 27 luglio. https://tinyurl.com/4ej4ndpp #atuttogas #gassalesbluenergy # Vai su X

Due atleti foggiani, studenti dell’Università di Foggia, prenderanno parte alle Universiadi nella squadra italiana. I Giochi Mondiali Universitari sono in programma in Germania la prossima settimana - facebook.com Vai su Facebook

Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; Cus Cassino, Carmine Calce in Germania per le Universiadi; Cassino (FR) – Universiadi, il presidente del CUS in Germania con le squadre di pallamano.

Germania: Giochi mondiali universitari FISU Reno-Ruhr 2025 a Duisburgo - Una foto, scattata il 16 luglio 2025, mostra la cerimonia di apertura dei Giochi mondiali universitari FISU Reno- Da romadailynews.it

FISU World University Games Summer 2025: tutti i risultati LIVE - Dal 16 al 27 luglio, in Germania, sono in programma i FISU World University Games Summer 2025: scopri di seguito tutti i risultati delle gare. Scrive olympics.com