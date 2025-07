Chiedono i permessi per una tettoia in legno ma costruiscono una casetta | denunciati in otto

Doveva essere una semplice tettoia in legno, ma in realtà era un fabbricato chiuso, realizzato per uso abitativo, senza le autorizzazioni del caso. Per questo otto persone, sette proprietari e un ingegnere, sono stati denunciati per abuso edilizio. Il caso è emerso a seguito dell'indagine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: tettoia - legno - denunciati - otto

