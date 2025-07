De Luca verso l’apertura alla candidatura di Fico in Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ci sono piĂą preclusioni nette sulla candidatura a presidente della Regione Campania, compresa quella di Roberto Fico. E’ quanto emerge, si apprende da fonti Dem vicine al dossier, dopo l’incontro avvenuto a Roma tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente uscente Vincenzo De Luca in vista delle elezioni in programma in Campania.    Secondo le stese fonti, De Luca non avrebbe chiuso la porta al Pd e al M5S rispetto all’ipotesi di candidare insieme Roberto Fico come presidente della Campania.    Durante il colloquio, De Luca avrebbe anche confermato che non si candiderĂ al consiglio regionale della Campania, ma ha chiesto che venga svolto il congresso regionale del Pd prima delle elezioni, per eleggere finalmente un segretario dem in Campania, commissariata da Antonio Misiani dal 1 aprile 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca verso l’apertura alla candidatura di Fico in Campania

