Bruxelles si mette l’elmetto Nel budget Ue 131 miliardi per la difesa

Bruxelles (almeno a parole) non scherza sulla Difesa. Con la nuova proposta per il budget pluriennale dell’Unione (2028–2034), la Commissione europea punta a dare un messaggio forte ad Alleati e rivali. Tra le voci principali di spesa (che ammontano complessivamente a due trilioni di euro), spiccano i 131 miliardi destinati alle nuove iniziative nei settori della Difesa e dello spazio. Il commissario europeo al Bilancio, Piotr Serafin, ha sottolineato che la proposta mira a garantire un’Europa “piĂą indipendente, prospera, sicura e dinamica” per il prossimo ciclo finanziario. Ha inoltre evidenziato l’importanza di adottare una strategia “piĂą semplice, mirata e flessibile” per affrontare le sfide emergenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Bruxelles si mette l’elmetto. Nel budget Ue 131 miliardi per la difesa

Intesa con Bruxelles, per la Difesa la Brexit non vale - C’è chi parla di risultati minimi, c’è chi di accordo storico. Fatto sta che l’intesa tra Gran Bretagna e Unione europea, avvenuta alla presenza di Ursula von der Leyen, del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della responsabile per la politica estera dell’Unione, Kaja Kallas, trova fondamento soprattutto nel patto per la difesa e sicurezza, che apre a Londra la strada per la partecipazione delle industrie della difesa britanniche al fondo europeo per il riarmo da 150 miliardi.

Bruxelles svela le “soluzioni rapide” per deregolamentare l’industria della difesa europea - Martedì 17 giugno la Commissione europea ha presentato un pacchetto di semplificazione volto a ridurre la burocrazia per l’industria della difesa europea, tra cui piani per tempi di rilascio delle autorizzazioni più rapidi e l’annullamento di alcune normative ambientali dell’UE.

A Bruxelles i dem si dividono e protestano sulle parole “Difesa europea”. Minuetto - Bruxelles. Il tema dei fondi Ue alla difesa torna in aula a Strasburgo, e puntuali tornano le piroette del Pd.

