Escalation criminale ad Aprilia la procuratrice Spinelli | Lo Stato c' è

"Indagini tempestive ed efficaci hanno portato all'emissione di una misura cautelare a carico del presunto responsabile del tentato omicidio di due carabinieri. Un'attivitĂ investigativa complessa in cui ci si è avvalsi di consulenze balistiche, medico legali e in merito alla traiettoria dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

