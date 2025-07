Traffico Roma del 17-07-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code per incidente sulla Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede ma ci sono code anche sulla via del mare sempre verso Ostia tra il raccordo e Acilia auto in fila poi sulla Pontina ma in direzione di Roma per lavori tra Pomezia e Castel Romano sulla tangenziale abbiamo rallentamenti e code da Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria che la tangenziale è chiusa per lavori fino al 24 luglio nel suo tratto della sopraelevata tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni il traffico proveniente dalla via Salaria viene deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo per i veicoli provenienti dal tram turbano della A24 e diretti a San Giovanni si consiglia all'uscita di via di bacio ed infine questa sera e domani venerdì 18 luglio allo stadio Olimpico doppio appuntamento con la musica di Cesare Cremonini prevista la consueta disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio ricordiamo che lo stadio è irraggiungibile anche con le 18 linee di bus in partenza da i diversi quadranti della città https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2025 ore 16:30

