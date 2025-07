Lavori tramvia per Bagno a Ripoli | chiuse rampe fra viadotto Marco Polo e viale Europa Traffico cosa cambia

Tramvia per Bagno a Ripoli: nuovi lavori, nuovi restringimenti. Dopo le lavorazioni preliminari iniziate a metà giugno, dalle 22 di domani sera, 18 luglio 2025, in viale Europa entrano nel vivo i lavori della nuova linea della tramvia per Bagno a Ripoli. Lo rende noto il Comune spiegando che "parte la fase 1 che prevede la chiusura delle rampe di collegamento tra la direttrice in ingresso città del viadotto Marco Polo e viale Europa (lato Arno)" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lavori tramvia per Bagno a Ripoli: chiuse rampe fra viadotto Marco Polo e viale Europa. Traffico, cosa cambia

Tramvia, i lavori di viale Matteotti arrivano all’incrocio con via Valori - Procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da sabato 26 aprile le lavorazioni del cantiere su viale Matteotti (B1) interesseranno l’incrocio con via Valori.

Tramvia, scatta la seconda fase dei lavori in viale Matteotti - Firenze, 2 maggio 2025 – Continuano i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Stasera, 2 maggio, come da programma scatta la seconda fase del cantiere B1 su viale Matteotti, che interesserà il tratto da via Valori a via Benivieni, con le stesse modalità già operative tra via Fra’ Bartolommeo e via Valori: quindi, ci saranno sempre due corsie per senso di marcia, i percorsi pedonali e ciclabili resteranno invariati e per i bus non cambierà nulla.

Tramvia Firenze, scattano i lavori della fase 2 su viale Giovine Italia - Firenze, 8 maggio 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, nella notte tra domani, venerdì 9,  e sabato 10 maggio sarà attivata la seconda fase del cantiere C3 in viale Giovine Italia con il ribaltamento sul lato della Caserma Baldissera.

A Firenze, dalle ore 21 di oggi, lunedì 7 luglio, scatterà la terza tranche dei lavori propedeutici relativi al cantiere in viale Europa per la realizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli Maggiori info @muoversintoscan https://bit.ly/tramviabagnoaripoliterzafase Vai su X

Tramvia, dalla sera del 18 luglio chiuse due rampe del Viadotto Marco Polo - Dopo le lavorazioni preliminari entrano nel vivo i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Secondo controradio.it

Tramvia: da domani sera chiuse due rampe del Viadotto Marco Polo - Mossuto (Lega): "L'Amministrazione latita... Da nove.firenze.it