Incendio in una macchina operatrice di uno stabilimento di legname e pellet | intervento dei vigili del fuoco

Incendio in una macchina operatrice di uno stabilimento per la produzione di pellet. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso le 11 di giovedì mattina in via Serachieda, traversa di campagna di via Cervese a Casemurate,  in una ditta di lavorazione del legno per la produzione di pellet. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

