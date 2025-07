FOTO Stretta contro i ‘furbetti’ della raccolta differenziata | controlli in città

Tempo di lettura: < 1 minuto Tolleranza zero contro i trasgressori della raccolta differenziata. Negli ultimi giorni la Polizia Municipale, insieme al personale dell’ Asia, ha dato il via a una serie di controlli mirati direttamente sui sacchetti dei rifiuti, avviando un’azione di contrasto decisa contro chi continua a ignorare le regole. L’operazione ha interessato diverse aree del capoluogo sannita, con ispezioni condotte in concomitanza con le attività quotidiane di raccolta. L’obiettivo è chiaro: intercettare i comportamenti scorretti e sanzionare i responsabili. I controlli si concentrano sull’identificazione di conferimenti irregolari e sul mancato rispetto delle modalità previste per la differenziazione dei materiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Stretta contro i ‘furbetti’ della raccolta differenziata: controlli in cittÃ

