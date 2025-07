Un legame in più su cui contare a Serino e a San Potito Ultra si parla di affidamento familiare

“Un legame in più su cui contare” è il titolo degli incontri in programma Lunedì 21 Luglio e Martedì 22 Luglio, alle 18, rispettivamente nelle Sale Consiliari dei Comuni di Serino e San Potito Ultra. Gli appuntamenti rientrano nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

