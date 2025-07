BTP Futura IT0005425233 | tutto quello che c’è da sapere su questi Titoli di Stato

Molti investitori italiani scelgono di aggiungere nel loro portafoglio finanziario anche dei Titoli di Stato. Il nostro Paese, nonostante alcune difficoltà , presenta un’economia stabile, e il rischio di un default finanziario sembra molto lontano. Per questo motivo tanti, negli ultimi anni, hanno scelto di acquistare dei BTP (acronimo che sta per Buoni del Tesoro Poliennali). Tra le nuove proposte che sono riuscite a ottenere un buon successo ci sono i BTP Futura, pensati per i piccoli risparmiatori che vorrebbero ottenere dei buoni rendimenti dai loro capitali. Il primo BTP di questa tipologia ad essere stato emesso ha il codice ISIN it0005425233. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Borse europee fiacche dopo calo di Wall Street, titoli di Stato in rialzo - Le Borse europee restano fiacche dopo l'avvio in calo di Wall Street, con i mercati azionari che si prendono una pausa dopo il forte recupero messo a segno nelle ultime settimane mentre salgono i titoli di Stato, che beneficiano delle aspettative di maggiori tagli da parte della Fed in scia ai dati macro deboli sull'economia americana - vendite al dettaglio, sussidi di disoccupazione, produzione industriale, a cui si aggiunge la frenata dei prezzi alla produzione.

Btp italiani meno sicuri dei Bund, sono i peggiori titoli di Stato dell’Eurozona - Durante il question time al Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che, vista la discesa dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi sotto i 100 punti, i Btp sono più sicure dei Bund di Berlino.

Moody's declassa il rating degli Stati Uniti: impatto sui titoli di Stato - Il taglio del rating degli Stati Uniti da parte di Moody's, che si accoda a S&P e Fitch nel privare gli Usa della tripla A, mette pressione al mercato dei titoli di Stato americani, al centro ad aprile di una forte turbolenza che aveva contribuito all'ammorbidimento delle politiche tariffarie del presidente Donald Trump.

