Formazione tirocini alla Procura di Napoli per giovani laureati in Giurisprudenza

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli  ha pubblicato il nuovo bando  per l’accesso ai  tirocini formativi ex art. 73 D.L. 692013, rivolto a giovani laureati in giurisprudenza  desiderosi di intraprendere un percorso di formazione teorico-pratica a stretto contatto con la magistratura. Il tirocinio rappresenta un’occasione unica per: affiancare direttamente un magistrato formatore nello svolgimento delle attivitĂ giudiziarie ordinarie; accedere ai fascicoli processuali, partecipare in Corte di appello alle udienze e alle camere di consiglio; svolgere attivitĂ preparatorie all’udienza e successive alla stessa, in vista di eventuali impugnazioni; partecipare a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura; arricchire il proprio curriculum con un’esperienza altamente qualificante e riconosciuta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

