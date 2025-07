Jashari al Milan | un no al fotografo un sì ai rossoneri

Ardon Jashari vuole il Milan. Il giovane centrocampista svizzero non ha partecipato alle classiche foto di squadra di inizio stagione: e ora?.

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Milan-Jashari: niente foto di squadra col Bruges, si tratta fra club - 2025-07-17 13:16:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Milan continua a trattare con il Bruges per Ardon Jashari che nel frattempo continua a mandare segnali di rottura al club belga.

Jashari non fa la foto di squadra con il Bruges e si allena da solo. Vuole solo il Milan; Jashari-Milan, il giocatore si è presentato all'inizio del ritiro del Bruges; Cosa manca per Jashari al Milan: Club Brugge irremovibile, la richiesta ai rossoneri è chiara.

Jashari Milan, arriva la verità sulle cifre: e intanto la situazione non decolla - I rossoneri sognano di chiudere presto ma i belgi non fanno sconti. Lo riporta spaziomilan.it

In Belgio ci sperano: Jashari più vicino a restare. Il Milan aspetta 'l'assist' dell'Inter - I rossoneri non alzeranno la proposta, il Bruges pero vuole chiudere per Stankovic che sarebbe proprio l'erede dello svizzero ... Come scrive msn.com