Atletica leggera cinque medaglie d' oro messinesi ai Campionati Regionali Assoluti

Bilancio positivo per l'atletica leggera messinese ai Campionati Regionali Individuali Assoluti, che si sono svolti allo stadio "Delle Palme - Vito Schifani" di Palermo. In due intense e calde giornate di gare, cinque sono stati gli ori conquistati, ai quali vanno aggiunti gli altri podi e.

Atletica leggera, la Duilia Barcellona vince cinque ori ai Campionati Regionali Allievi - La Dulia Barcellona ha recitato un ruolo da protagonista ai recenti Campionati regionali individuali Allievi/e di atletica leggera, che si sono svolti nell’impianto del Cus Palermo.

Cinque titoli provinciali per bambini e ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo - Arezzo, 10 giugno 2025 –  Cinque titoli provinciali per bambini e ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo. Le giovani promesse della società aretina sono scese in pista a Montevarchi ai campionati provinciali nelle categorie dagli Esordienti ai Cadetti dove hanno gareggiato tra diverse specialità di velocità , salti e lanci, riuscendo a festeggiare un buon palmares di nove medaglie con cinque ori, due argenti e due bronzi.

RIETI. Filippo Bonucci 14° ai Campionati Italiani Under 18 (6'14") nei 2000 siepi h84 . Cinque posizioni guadagnate dal ranking di partenza , chiudendo ottimamente una grande prima parte di stagione con due titoli regionali (2000 siepi e 3000 Indoor)

Campionati Regionali individuali Assoluti, 13 titoli regionali per l'Atletica Mondovì: quattro di questi sono titoli assoluti

Atletica Roata Chiusani, tre titoli ai Campionati Regionali Assoluti di Chieri