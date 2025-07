Dalla Nato ai Balcani I voti di Minuto Rizzo ai mille giorni di Meloni

Le analisi affidate a Formiche.net dell’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo su come l’azione del governo si è distesa in tre ambiti specifici e assolutamente determinanti della politica estera come Nato, Ue e Balcani, si mescolano alle riflessioni sui mille giorni del governo di Giorgia Meloni e si affiancano, gioco forza, ai numerosi appuntamenti internazionali a cui il premier ha presenziato, su tutti il G7 di Borgo Egnazia. Il quadro complessivo che emerge racconta di un governo solido, atlantista e ben proiettato su sfide decisive come il Piano Mattei, la riunificazione balcanica e il rapporto con gli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla Nato ai Balcani. I voti di Minuto Rizzo ai mille giorni di Meloni

