BRICS | forum media e think tank pubblica iniziativa su cooperazione sviluppo IA

Il BRICS Media and Think Tank Forum ha pubblicato ieri un'iniziativa sulla cooperazione e lo sviluppo dell'IA, invitando a compiere sforzi congiunti per esplorare il giornalismo e la ricerca dei think tank potenziati dall'IA. L'iniziativa ha raccolto un importante consenso sulla costruzione di sinergie per rimodellare la comunicazione globale, approfondire la collaborazione per forgiare nuovi modelli di cooperazione industriale, e sfruttare la produzione intelligente per costruire un nuovo ecosistema di condivisione della conoscenza. I partecipanti hanno concordato sul fatto che la rivoluzione dell'IA sta rimodellando il panorama dell'informazione globale, creando nuove opportunita' di trasformazione digitale nel Sud globale, ma aggravando al contempo i rischi sistemici come i monopoli tecnologici e l'egemonia dei dati.

