Settembre sarà in concerto a Zafferana Etnea

Il giovane cantautore Settembre che nella 75° edizione del Festival di Sanremo ha messo d’accordo pubblico e critica vincendo la categoria Nuove Proposte con “Vertebre” arriva in Sicilia e sarà all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) il 6 settembre. Il concerto siciliano è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Riaperta la funicolare di San Pellegrino: sarà attiva fino al 7 settembre - È stata riaperta venerdì 25 aprile la funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nell’omonimo paese della Val Brembana.

Riconferma docenti sostegno: il Tar respinge la richiesta di sospensiva, ma c’era un errore nel ricorso. Ecco perché l’udienza di Settembre sarà anticipata al 21 maggio - "Leggiamo dalla stampa una notizia non corretta, ovvero che il Tar Lazio avrebbe respinto l’istanza, presentata da FLC CGIL e Gilda, di sospensiva urgente del decreto ministeriale per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’a.

Hollow Knight: Silksong sarà giocabile a settembre in un museo, la data di uscita è vicina? - Hollow Knight: Silksong è pronto finalmente a farsi vedere e, per la prima volta, sarà giocabile dal pubblico a partire da settembre 2025.

