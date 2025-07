Zanzare e virus il bollettino Iss | Da inizio anno 83 casi di Dengue 51 di Chykungunya e 5 di West Nile

Roma, 17 luglio 2025 - Zanzare non solo fastidiose, ma anche pericolose per i virus trasmessi, al centro nel bollettino dell'Istituto superiore della Sanità (Iss). Nel mirino le infezioni di da West Nile virus (Wnv, oggi primo bollettino 2025), dengue e chikungunya (Per cui il rapporto Iss diventa settimanale). Dall'inizio dell'anno in Italia sono stati segnalati al sistema di sorveglianza 83 casi di Dengue e 51 di Chykungunya, con un caso autoctono per entrambe le infezioni, e 5 di West Nile Virus, di cui 2 nel Comune di Latina "in fase si accertamento" dopo che ieri, sempre nella città laziale, erano stati confermati i primi 2 casi autoctoni dell'infezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zanzare e virus, il bollettino Iss: “Da inizio anno 83 casi di Dengue, 51 di Chykungunya e 5 di West Nile”

In questa notizia si parla di: dengue - bollettino - zanzare - virus

