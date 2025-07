Ferrovie 20.000 assunzioni | requisiti richiesti e come candidarsi

Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha presentato un ambizioso Piano Strategico quinquennale, che prevede l’inserimento di 20.000 nuove risorse entro il 2029. L’obiettivo è portare la forza lavoro complessiva a oltre 105.000 dipendenti, rispondendo così alle esigenze di modernizzazione e sviluppo del settore ferroviario. Questo imponente piano di assunzioni mira a supportare la transizione digitale e tecnologica del Gruppo, potenziando i team con figure professionali altamente qualificate, provenienti da diversi ambiti, non solo quelli tradizionalmente legati all’ambiente ferroviario. Leggi anche: Olio del supermercato extravergine? Non proprio: cosa rivela l’ultimo test dell’Università di Messina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ferrovie, 20.000 assunzioni: requisiti richiesti e come candidarsi

In questa notizia si parla di: ferrovie - assunzioni - requisiti - richiesti

Italferr di Ferrovie dello Stato e l'annuncio di lavoro a tempo indeterminato da Milano e Roma a Napoli; Ferrovie dello Stato cerca personale a Napoli: i requisiti richiesti; Ferrovie dello Stato: assunzioni per operai, lavoro in tutta Italia.

Ferrovie dello Stato, 20.000 assunzioni in arrivo. Profili richiesti e come candidarsi - 000 assunzioni entro il 2029, con opportunità per tecnici, macchinisti, esperti digitali e figure nell'innovazione industriale. Riporta money.it

Ferrovie dello Stato, 1000 assunzioni 2014: requisiti e come presentare ... - Ferrovie dello Stato: entro quest’anno saranno disponibili 1000 assunzioni a Torino: ecco come presentare il curriculum e quali sono i requisiti. Secondo it.blastingnews.com