Ho paura di morire con gli stivali ai piedi lavorando Gli chef che cucinano per una guida o per le stelle hanno qualcosa che non va dentro | parla Victor Arguinzoniz

È un’intervista molto bella quella rilasciata da Victor Arguinzoniz a Cook del Corriere della Sera. Perché ci porta nei Paesi Baschi, terra dura e incantevole e in un ristorante acclamato, l’ Asador Extebarri, dove l’ asador, il grigliatore, è il 65enne Arguinzoniz e lo è da 35 anni. Siamo nella classifica World’s 50 Best Restaurants, anzi in top ten, ed una faccenda di griglia che nulla ha a che fare con quello che sappiamo della griglia. La prima domanda della lunga intervista di Cook è come mai lui, l’asador, grigli in silenzio: “Il mio lavoro richiede grande concentrazione, non ho nessuno strumento che controlli il tempo di cottura o la temperatura, solo il mio occhio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di morire con gli stivali ai piedi, lavorando. Gli chef che cucinano per una guida o per le stelle hanno qualcosa che non va dentro”: parla Victor Arguinzoniz

In questa notizia si parla di: paura - morire - stivali - piedi

“Dopo la doppia mastectomia sono sopravvissuta. Non ho paura di invecchiare, ma ho paura di morire perché ho ancora tanto da fare”: lo rivela Linda Evangelista - L’indimenticabile e iconica top model Linda Evangelista si è raccontata ad Harper’s Bazaar. L’ex modella 60enne ha spiegato come sia cambiata la sua vita con le cicatrici della doppia mastectomia e l’intervento per eliminare il “coolsculpting” (trattamento estetico non invasivo per eliminare il grasso localizzato, ndr) che le ha sfigurato il volto.

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” - A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno – spegnerà le candeline il prossimo 10 maggio – Linda Evangelista ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora, parlando delle sue nuove consapevolezze, le sue paure e le sue fragilità, ma anche dei desideri che ancora vuole realizzare, perché ha “ancora tante cose da fare”.

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è perfezione o giovinezza» - A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, il 10 maggio 2025, Linda Evangelista si racconta in un?intervista a Harper?s Bazaar.

“Ho paura di morire con gli stivali ai piedi, lavorando. Gli chef che cucinano per una guida o per le…; Victor Arguinzoniz: «Gli chef che inseguono premi e classifiche? Hanno qualcosa che non va. Spero di non morire lavorando».

Podofobia: l'irrazionale paura dei piedi - il Giornale - Una paura irrazionale concentrata sulla vista dei propri e degli altri piedi che finisce per limitare fortemente la buona qualità della vita ... Da ilgiornale.it

Paura di morire: quell'ansia della morte che ci impedisce di ... - La pandemia di Covid- Secondo alfemminile.com