Un facilitatore al pronto soccorso per sopire i conflitti e diminuire i casi di aggressione

FIRENZE – I ‘facilitatori’ per prevenire i fenomeni di aggressioni negli ospedali e nei centri sanitari. Violenze ed aggressioni al personale sanitario che si verificano nei pronto soccorso degli ospedali spesso nascono da carenze di comunicazione. Gli animi a volte (dei pazienti o dei familiari che aspettano in sala di attesa) si scaldano per l’assenza di informazioni che non arrivano. Per prevenire tutto questo nasce nei più grandi pronto soccorso della Toscana la figura sperimentale del ‘facilitatore’: un addetto, non sanitario, bravo nel comunicare e creare empatia, capace di migliorare le connessioni con le persone e gestire di conseguenza le emozioni che a volte, per la situazione di per sé o per i tempi di attesa, rischiano di andare fuori controllo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - facilitatore - sopire

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Assalto al pronto soccorso: "Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura" - Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Facilitatori nei pronto soccorso, al San Luca e al Versilia in arrivo i mediatori per ridurre le aggressioni - La fase di sperimentaione del progetto durerà un anno: dopo la Regione deciderà se estendere o stabilizzare il servizio ... Lo riporta luccaindiretta.it

La Toscana sperimenta il facilitatore nei pronto soccorso per prevenire le aggressioni ai sanitari - Giani e Bezzini: “L’obiettivo è ridurre l’ansia e creare un ambiente più tranquillo ed organizzato“ ... Riporta intoscana.it